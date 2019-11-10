2019-11-10T14:53:07+03:00
Происшествия

В Воронежской области пенсионерка после общения с мошенником лишилась 80 тысяч рублей

«Развели» ее по стандартной схемой с якобы взломанным банковским счетом
Юрий КОЗЛОВ
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63-летняя жительница Россоши стала очередной жертвой телефоны мошенников. Аферист действовал по обычной схеме: около шести вечера в субботу, 9 ноября, позвонил и заявил женщине, что зафиксированы попытки взломать ее банковский счет. И сказал, что нужно нажать секретный код из смс-сообщения. Что она и сделала. Вскоре со счета исчезли 80 тысяч рублей.

- 9 ноября было еще два факта мошенничества, добычей преступников в этих случаях стали более 120 тысяч рублей. Аферистов разыскивают. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы). Еще раз напоминаем: не пересылайте незнакомцам коды ваших банковских карт, не отдавайте им деньги ни под каким предлогом, - предупреждают в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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