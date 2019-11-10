В Воронеже пропал мужчина со шрамом на щеке

СЕГОДНЯ 12:36 2019-11-10T12:36:37+03:00

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» попросили помощи в поисках 28-летнего Андрея Неделько. Мужчину из Шилово последний раз видели 5 ноября. С тех пор он пропал.

Приметы Андрея Неделько: рост 185 сантиметров, худощавый, русые короткие волосы, карие глаза. Был одет в темно-синюю жилетку, белую толстовку, синие спортивные штаны и того же цвета кроссовки.

Особая примета: шрам на правой щеке.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится Андрей, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU