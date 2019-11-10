2019-11-10T10:19:54+03:00
Происшествия

В Воронежской области водитель улетел в кювет и погиб

Смертельное ДТП случилось в Таловском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Водителя успели привезти в больницу, но там он умер.Водителя успели привезти в больницу, но там он умер.Фото: из архива «КП»
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В субботу, 9 ноября, в 2.30 на втором километре дороги от села Абрамовка до заброшенной деревни Тряпичка в Таловском районе случилась трагедия.

29-летний мужчина, местный житель, руливший «девяткой» потерял контроль над машиной. «Ладу» вынесло на левую обочину, она улетела в кювет и опрокинулась. Водитель получил тяжелые травмы. Его успели увезти на скорой в местную больницу, там он умер.

- Всего 9 ноября случилось 88 ДТП, из низ 62 – в Воронеже, 23 – в районах области, 3 – на федеральных трассах. В шести авариях получили травмы семь человек, один погиб, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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