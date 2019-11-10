2019-11-10T09:53:26+03:00
Общество

В Воронеже водителя маршрутки «разбомбили» бутылкой с водой

Случилось это на проспекте Труда
Артем ИЛЬИН
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Культура многих воронежских водителей оставляет желать лучшего.Культура многих воронежских водителей оставляет желать лучшего.Фото: из архива «КП»
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В паблике «Типичный Воронеж» один из пользователей рассказал об очередной «разборке» на дороге. По его словам, 8 ноября водитель маршрутки № 68, мужчина почтенных лет, ехал себе мирно по пробкам, как вдруг подвергся нападению юного коллеги из черной легковушки. Тот подъехал, назвал пожилого шофера старым козлом, пообещал ему разбить лицо и кинул бутылку с водой в окно – на водительское сидение.

Пост вызвал массу комментариев. Часть пользователей отмечает, что молодежь сейчас пошла какая-то не такая, слишком грубая и беспардонная. Другие справедливо замечают, что не сказано ничего о предыстории инцидента, и, возможно, водитель маршрутки, к примеру, «подрезал» легковушку. А в одном из комментариев жалуются на водителя маршрутного автобуса № 80, который якобы кинул в окно кофе за то, что его не пропустили при выезде с обочины, потом пришлось мыть салон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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