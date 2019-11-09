2019-11-09T18:25:06+03:00
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Иностранец из Воронежа выиграл 100 тысяч рублей на шоу Светлакова и Галустяна

Чарли Ланду рассмешил всех членов жюри
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: СТС.Фото: СТС.
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Чарли Ланду из Воронежа выиграл 100 тысяч рублей в новом комедийном шоу «Русские не смеются». Выпуск с иностранцем вышел на канале СТС 1 ноября. Рассмешить 250 самых серьезных зрителей студии смог аспирант ВГАСУ.

Шоу ведут два известных комика Сергей Светлаков и Михаил Галустян. Но в жюри находятся четыре не медийные личности. Во втором выпуске выступающих судили фермер, парикмахер, таксист и мастер маникюра. Воронежец смог рассмешить их всех и получить максимальный выигрыш. Дольше всех держался фермер, его проняла только шутка про будни мастера стиральных и посудомоечных машин.

- На самом деле эта профессия стала просто проникать внутрь меня. Я стал чаще говорить слова: «Да ёк магарёк!», стал постоянно подтягивать штаны, у меня появился друг Петрович. Но самое главное – у меня появился перегар, хотя я вообще не пью! - пошутил Чарли.\

Эта шутка принесла ему 100 тысяч рублей. В конце выступления воронежец со сцены передал привет Машмету, а также Центральному и Ленинскому районам Воронежа.

Напомним, мы уже рассказывали о 29-летнем Чарли. Парень хорошо известен в столице Черноземья как стэндап-комик. В конце 2010-го он приехал покорять Воронеж и учиться на архитектора. В строительном университете ему сразу предложили участвовать в «Студенческой весне». И фактурный парень быстро стал местной звездой. На заре своей карьеры он даже играл Снегурочку – вместе с другом поздравлял студентов. Подробное интервью с победителем шоу читайте по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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