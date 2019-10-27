Иностранец из Воронежа попал на комедийное шоу Светлакова и Галустяна

В первом выпуске новой комедийной программы «Русские не смеются», которая выйдет на СТС 1 ноября, засветился воронежец! Да не простой! Рассмешить 250 самых серьезных зрителей студии попытался аспирант ВГАСУ Чарли Ланду - «иностранец в России».

29-летний Чарли хорошо известен в столице Черноземья как стэндап-комик. В конце 2010-го он приехал покорять Воронеж и учиться на архитектора. В строительном университете ему сразу предложили участвовать в «Студенческой весне». И фактурный парень быстро стал местной звездой. На заре своей карьеры он даже играл Снегурочку – вместе с другом поздравлял студентов! Это было незабываемо, признался Чарли «Комсомолке». Потом начал КВНить, стендапить и даже принимал участие в комедийных теле- и радио-проектах. На одном из таких Чарли заметили и предложили поучаствовать в новом проекте «Русские не смеются». Воронежец говорит, что ему было очень комфортно сниматься с Галустяном и Светлаковым.

фото СТС

- Еще во времена студенчества мы с ребятами-иностранцами прониклись передачей «Наша Russia», в ней простым, понятным языком и с юмором говорилось о проблемах страны, в том числе и иностранцев в России. Для нас с ребятами из Молдовы, Приднестровья, Азербайджана, Абхазии это был ликбез и по жизни, а для меня и в юморе. Поэтому, конечно, мне было приятно пообщаться с Сергеем Светлаковым и Михаилом Галустяном в живую, ведь когда-то на их шутках я учился юморить, - признался Чарли «Комсомолке». – Мне понравилось, что наш разговор получился неформальным, это была такая хорошая болтовня - как с друзьями, а не со звездами. Меня это подкупило!

фото СТС

По условиям проекта, участники в студии во что бы то ни стало не должны проявить эмоций, как их не стараются развеселить артисты-любители. Ведут шоу Светлаков и Галустян, а "группой поддержки" "несмеян" является Александр Незлобин. На кону в передаче «Русские не смеются» стоит миллион рублей! Конечно, мы поинтересовались у Чарли, сложно ли было рассмешить зрителей.

- Удалось мне это или нет - вы увидите в программе! Но что я хочу отметить: сам процесс придумывания шуток – нелегкий. В юморе нет ничего простого. Это большая кропотливая работа, упорная, там нет ничего смешного! Особенно, если ты иностранец! Меня закалила работа в «Студенческой весне», когда мы с первокурсниками придумывали шутки, - признался Чарли. - Представьте, ведь вам нужно придумать что-то такое, что одновременно должно быть понятно не только русским, но и иностранцам, которые живут в России, но пока не достаточно освоились в языке.

Чарли сейчас учится в аспирантуре и продолжает юморить. Но если не получится добиться в этой области высот, он не расстраивается, за плечами есть профессия – пойдет преподавать теорию архитектуры и реставрации и реконструкции объектов культурного наследия.

Как Чарли Ланду развеселит «несмеющихся» зрителей, смотрите в эфире телешоу «Русские не смеются» 1 ноября в 20.00 на СТС.