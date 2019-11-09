В Воронеже у банка загорелась иномарка
У машины сгорел моторный отсек
Фото: скриншот из видео.
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В Воронеже у отделения банка на улице Жукова загорелся автомобиль «Форд». ЧП случилось днем, 9 ноября. Видеозапись пожара опубликовали в популярной группе в соцсети.
В ГУ МЧС России по региону рассказали, что сообщение о пожаре поступило им в 11.32. На место выехало одно отделение пожарной части. Огонь потушили через пять минут - в 11.37. По оперативной информации пострадавших нет.
В результате пожара сгорели моторный отсек иномарки и торпеда. Специалисты устанавливают причину возгорания.
Горит Форд в Воронеже на Жукова.
ИСТОЧНИК KP.RU