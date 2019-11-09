2019-11-09T15:46:28+03:00
Происшествия

В Воронежской области суд не простил оскорбление в адрес полицейского

Мужчине не помогло прощение правоохранителя
Юлия ДИДЕНКО
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Хаму грозит штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы до года.Хаму грозит штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы до года.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Борисоглебский районный суд отказался прекратить уголовное дело на пьяного мужчину, который оскорбил участкового. Местному жителю не помогло даже то, что его простил сотрудник полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что 26 июля мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в кабинете участкового. В этот момент он публично оскорбил полицейского, который находился при исполнении. За это на него завели уголовное дело по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Предварительное слушание по делу провели 5 ноября. Суд рассмотрел ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Несмотря на это обстоятельство, ходатайство было отклонено. Следующее заседание пройдет 13 ноября.

Хаму грозит штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы до года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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