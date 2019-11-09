В воронежском зоопитомнике пони поздравили с Днем рождения милым видео и угощениями

СЕГОДНЯ 14:08 2019-11-09T14:34:40+03:00

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В воронежском зоопитомника «Червлёный Яр» отметили День рождения пони по имени Радость. Праздник состоялся в субботу, 9 ноября. Жеребенок родился год назад у пары Ночки и Дракоши, которые постоянно живут в питомнике. Рада была их третьим потомством.

- Рождение потомства у наших питомцев - это всегда радость. Этой эмоцией, конечно, хотелось поделиться, поэтому малышку решили так назвать, - рассказали в «Червлёном Яре».

День рождения Радости.

На годик имениннице подарили большой овощной торт, который очень порадовал малышку. А затем сотрудники зоопитомника решили смонтировать видео, в котором показали моменты жизни пони: знакомство с первым снегом, бегает наперегонки с отцом и общается с людьми. А еще у Радости есть друзья: ослик Ежик и поросенок Пиксель. На кадрах они резвятся вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU