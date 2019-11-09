В Воронежской области задержали пьяного водителя без прав
Мужчина несколько раз выехал на встречную полосу
Фото: предоставлено пресс-службой Росгвардии по Воронежской области.
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В Борисоглебске сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 ноября. 33-летний мужчина на автомобиле «Рено Логан» несколько раз выехал на встречную полосу, чем серьезно угрожал жизни и здоровью других автомобилистов. Росгвардейцы блокировали иномарку. Водителя задержали.
Позже выяснилось, что местного жителя уже лишили права управления транспортным средством. Теперь ему грозит уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU