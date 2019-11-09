Кота-попрошайку заметили на рынке в Воронеже

СЕГОДНЯ 08:49 2019-11-09T08:50:53+03:00

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Воронежцы стали свидетелями уникального заработка кота. Животное самостоятельно собирает деньги себе на корм. Забавную фотографию опубликовали в популярной группе в соцсети. На ней видно, как кот вальяжно лежит на подушке рядом с емкостью для денег и табличкой с надписью: «На еду кошке 10 рублей. Спасибо». Неравнодушные горожане уже подкинули зверю с десяток монет.

- Увидел на одном из рынков. Это нормально, - подписал снимок автор.

В комментариях к посту местные жители посчитали ситуацию нормальной, умилились животным и не упустили возможности пошутить. «Это называется маркетинг», «Скоро все так будем», «Мы не обеднеем, а котейка будет сыт», «А что плохого-то? Антисанитария? Так кошка наоборот с ней борется - крыс/мышей гоняет, а есть кошки, которые и за тараканами с мухами охотятся, дай дорогу!».

А как вы считаете, нормально или нет:

ИСТОЧНИК KP.RU