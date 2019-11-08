750 тысяч рублей потеряла воронежская фирма после разрушения археологического памятника

СЕГОДНЯ 21:10 2019-11-08T21:10:36+03:00

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Особое отношение к объектам археологического наследия со стороны одной из фирм отметили представители прокуратуры Воронежской области.

По данным ведомства, ООО ТСП «Воронеж Строй Комплекс» взялось за строительство детсада в Новоусманском районе. На участке находился выявленный памятник истории и культуры. Следовало провести археологическое наблюдение. Но увы: требования по сохранению культурного слоя не были выполнены.

- Выявленному объекту культурного наследия причинен ущерб на сумму около 500 тысяч рублей, - комментируют в прокуратуре. - В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье "повреждение выявленного объекта культурного наследия".

Историю уже рассмотрели в районном суде. Фирма получила штраф в 250 тысяч рублей. Также подрядчик должен возместить государству те самые 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU