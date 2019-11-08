2019-11-08T17:19:15+03:00
Происшествия

В Воронеже 20 «геологам» задолжали более миллиона рублей

За это их на их организацию завели уголовное дело
Юрий КОЗЛОВ
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На предприятии решили зарплату работников потратить на другие цели.На предприятии решили зарплату работников потратить на другие цели.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Сотрудники прокуратуры Коминтерновского района провели проверку в ООО «Воронежгеология К». Они выяснили, что с марта по май 2019 года 20 работникам этой организации не выплатили зарплату на общую сумму более миллиона рублей. При этом у предприятия были деньги, однако его руководители направили их на иные цели.

- Материалы проверки направили в следственный отдел по Коминтерновскому району Воронежа регионального СУ СКР. По ним возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Нарушителям финансовой дисциплины грозит штраф – от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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