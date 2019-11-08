В Воронежской области увековечили легендарного полицейского

СЕГОДНЯ 16:40 2019-11-08T16:45:06+03:00

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Легендарного полицейского из Воронежской области Александра Топоркова увековечили на мемориальной доске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области. Памятная табличка появилась на стене отдела МВД по Лискинскому району, который находится в Давыдовке.

Александр Витальевич Топорков служил приставом 1-го стана Коротоякского уезда с 1908 по 1915 годы. Сохранились свидетельства, что он одним из первых в губернии выслеживал преступников с помощью собак. Для этого обучил домашнего пса, который нашел по следу церковных грабителей.

Александр Витальевич вошел в историю как исключительно честный человек. Спекулянтка хотела подкупить его, чтобы ее дело оказалось закрыто. Но он составил необходимые документы и передал деньги в Коротоякское общество пособия бедным.

А вот еще одна история из его биографии. В Ново-Хворостанской волости стали гореть крестьянские дома. Александр Витальевич сумел найти поджигателей. Это оказались хозяева жилищ! Крестьяне застраховали имущество на суммы, превышающие его стоимость, и решили заработать.

ИСТОЧНИК KP.RU