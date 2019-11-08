Поджигатель из Воронежской области мечтал стать пожарным

СЕГОДНЯ 15:17 2019-11-08T16:31:36+03:00

Многие любят смотреть на пламя. Но не настолько, чтоб устраивать пожары... Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Во время раскрытия преступлений полицейские зачастую отталкиваются от мотива. Выясняют, например, кому мог насолить пострадавший. Но как быть, если преступник с ним вообще не связан?

Сразу два дачных дома сгорели в Медовке Рамонского района за несколько месяцев. В июле вспыхнуло строение на улице Вишневой. Местные вызвали пожарных, но спасти домик не удалось. При этом заметили, что невдалеке стоял парень, который просто глазел на происходящее.

Второй дом сгорел в сентябре. И вновь пожарные не успели помочь: огонь съел строение раньше, чем соседи забили тревогу.

В итоге задержали 25-летнего местного жителя, который (по данным ГУ МЧС по Воронежской области) в течение двух месяцев проходил испытательный срок в Рамонской пожарной части. Однако в штат зачислен не был - не подошел по ряду характеристик.

- С его слов, выбор дачных домов для поджога происходил случайным образом. Потерпевших он не знал, - рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области. - Поводом явилось его пристрастие к виду пламени.

"Огнепоклоннику" грозит до пяти лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU