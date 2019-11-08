В Воронеже из-за исторической реконструкции запретят движение по Ленинскому проспекту

СЕГОДНЯ 15:11 2019-11-08T15:11:42+03:00

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В воскресенье, 10 ноября, воронежцы смогут посмотреть военную реконструкцию парада Красной Армии 1941 года и сражения. Местом ее проведения станет парк Патриотов на Ленинском проспекте. Но отправиться к месту лучше на общественном транспорте, поскольку с проездом и парковкой могут быть проблемы.

Как сообщила пресс-служба горадминистрации, с 6:00 до 13:00 10 ноября будет запрещена парковка автотранспорта на участке Ленинского проспекта (от улицы Брусилова до дома №92/1 по Ленинскому проспекту) и на проезде мимо парка Патриотов от Ленинского проспекта до улицы Ленинградской;

А с 11:00 до 13:00 10 ноября запретят движение автотранспорта на участке Ленинского проспекта (от улицы Брусилова до дома №92/1 по Ленинскому проспекту).

В этот же период изменится и маршруты общественного транспорта:

– № 20, 37а, 104 – с улицы Брусилова направится по улицам Ленинградской, П. Осипенко, Ленинскому проспекту, далее по маршрутам; в обратном направлении – с Ленинского проспекта по улицам П. Осипенко, Ленинградской, Брусилова, далее по маршрутам;

– № 62 – с Ленинского проспекта по улицам Полины Осипенко, Ленинградской, Брусилова, далее по маршруту;

– № 1кв, 1кс, 11, 13, 14в, 16в, 34, 65, 65а, 77к, 78а, 91, 120в, 122 – с Ленинского проспекта по улицам Брусилова, Ленинградской, Полины Осипенко, Ленинскому проспекту, далее по маршрутам; в обратном направлении – с Ленинского проспекта по улицам Полины Осипенко, Ленинградской, Брусилова, Ленинскому проспекту, далее по маршрутам.

Троллейбусы 11-го маршрута на два часа отправятся в депо.

ИСТОЧНИК KP.RU