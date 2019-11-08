2019-11-08T14:53:41+03:00
Общество

Сколько будет стоить для воронежцев поездка в Крым на поезде

С сегодняшнего дня началась продажа железнодорожных билетов на декабрь
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Новые поезда пойдут по Крымскому мосту!Новые поезда пойдут по Крымскому мосту!Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Сегодня, 8 ноября, стартует продажа билетов на скорые поезда до Симферополя. Пойдут они через Крымский мост! Первые составы из Москвы и Санкт-Петербурга отправятся уже в 20-х числах декабря.

По данным перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», билет в плацкартный вагон на «питерский» поезд с посадкой на Придаче 24 декабря обойдется от 2240 руб. до 2760 руб. Время в пути - примерно 23 часа. Аналогичный состав, который выходит из Воронежа уже 25 декабря, потребует ровно ту же сумму за плацкарт и от 2420 до 3640 руб. за купе.

«Московский» состав идет чуть дольше - ровно сутки. Билет на поезд, который отправляется 25 декабря, обойдется от 2350 рублей. В сторонних онлайн-кассах поездки предлагают чуть дороже - от 2700 рублей.

На момент написания публикации в поездах свободны десятки мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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