Директор воронежской фирмы, обманувший государство на 13 миллионов, избежал уголовного наказания

СЕГОДНЯ 13:46 2019-11-08T13:46:09+03:00

Однако он возместил ущерб и выплатил пени. Бюджет получил 16 миллионов рублей

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Дело об уклонении от уплаты налогов на 16 миллионов рублей закрыли после того, как ущерб был возмещен. Об этом сообщает Следственное управление СК по Воронежской области.

Выяснилось, что с начала 2015 года по конец 2017 года гендиректор фирмы по оптовой торговле продуктами совершал фиктивные сделки. Создавалась целая цепочка договоров без фактической деятельности. Результаты от мнимой работы включали в налоговую отчетность. Так вышло получить возмещение НДС - более 13 миллионов рублей.

Поняв, что его поймали за руку, гендиректор добровольно возместил эту сумму и прибавил к ней пени. Бюджет получил 16 миллионов рублей. Согласно законодательству, при таком раскладе лицо, впервые совершившее преступление в налоговой сфере, освобождается от уголовной ответственности. В итоге дело прекратили.

- Целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба, - подчеркивают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU