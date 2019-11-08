Директор воронежской фирмы, обманувший государство на 13 миллионов, избежал уголовного наказания
Дело об уклонении от уплаты налогов на 16 миллионов рублей закрыли после того, как ущерб был возмещен. Об этом сообщает Следственное управление СК по Воронежской области.
Выяснилось, что с начала 2015 года по конец 2017 года гендиректор фирмы по оптовой торговле продуктами совершал фиктивные сделки. Создавалась целая цепочка договоров без фактической деятельности. Результаты от мнимой работы включали в налоговую отчетность. Так вышло получить возмещение НДС - более 13 миллионов рублей.
Поняв, что его поймали за руку, гендиректор добровольно возместил эту сумму и прибавил к ней пени. Бюджет получил 16 миллионов рублей. Согласно законодательству, при таком раскладе лицо, впервые совершившее преступление в налоговой сфере, освобождается от уголовной ответственности. В итоге дело прекратили.
- Целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба, - подчеркивают следователи.
ИСТОЧНИК KP.RU