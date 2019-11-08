В Воронежской области выросло количество наркопреступлений

СЕГОДНЯ 12:20 2019-11-08T12:20:59+03:00

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Прокуратура Воронежской области сообщает о том, что в регионе в 2019 году выросло количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с 2373 до 2684. Они составляют десятую часть всех преступлений в регионе.

Выросло с 1410 до 1814 количество особо тяжких преступлений, связанных со сбытом наркотиков. Вместе с тем раскрываемость их упала на десять процентных пунктов – с 59,9% до 49,4%.

Увеличение наркопреступлений отмечается в большинстве районов области. Исключение составляют Центральный, Аннинский, Бобровский, Лискинский, Россошанский и Семилукский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU