В Воронежской области выросло количество наркопреступлений
Прокуратура Воронежской области сообщает о том, что в регионе в 2019 году выросло количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с 2373 до 2684. Они составляют десятую часть всех преступлений в регионе.
Выросло с 1410 до 1814 количество особо тяжких преступлений, связанных со сбытом наркотиков. Вместе с тем раскрываемость их упала на десять процентных пунктов – с 59,9% до 49,4%.
Увеличение наркопреступлений отмечается в большинстве районов области. Исключение составляют Центральный, Аннинский, Бобровский, Лискинский, Россошанский и Семилукский районы.
ИСТОЧНИК KP.RU