2019-11-08T12:20:59+03:00
Происшествия

В Воронежской области выросло количество наркопреступлений

А раскрываемость снизилась
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Станислава Шевченкофото Станислава ШевченкоФото: из архива «КП»
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Прокуратура Воронежской области сообщает о том, что в регионе в 2019 году выросло количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с 2373 до 2684. Они составляют десятую часть всех преступлений в регионе.

Выросло с 1410 до 1814 количество особо тяжких преступлений, связанных со сбытом наркотиков. Вместе с тем раскрываемость их упала на десять процентных пунктов – с 59,9% до 49,4%.

Увеличение наркопреступлений отмечается в большинстве районов области. Исключение составляют Центральный, Аннинский, Бобровский, Лискинский, Россошанский и Семилукский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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