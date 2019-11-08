В Воронеже вход в подъезд заблокировали ветками

СЕГОДНЯ 11:13 2019-11-08T11:13:16+03:00

По словам местных жителей, опиленные деревья не вывозят три дня

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Жители одного из подъездов дома №13 по улице Домостроителей вынуждены преодолевать препятствие в виде горы веток и сучьев. По словам горожан, коммунальные службы опиливали деревья три дня назад, но за это время не удосужились собрать и вывезти порубочные остатки.

В пресс-службе мэрии отметили, что это – задача управляющей компании. Туда и надо обращаться жильцам дома. Возможно, коммунальщики продолжают опиловку во дворе и собираются вывезли ветви одним днем после окончания работ.

Если УК проигнорирует обращение жильцов, они вправе обратится с жалобой в жилищную инспекцию Воронежской области по телефону 253-63-40.

ИСТОЧНИК KP.RU