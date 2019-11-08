2019-11-08T10:21:34+03:00
Общество

В Воронеже детям-инвалидам закупили ортопедическую обувь на миллион

Ботинки и сапоги бесплатно выдают детям, состоящим на учете
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Фонда соцстрахованияфото Фонда соцстрахования
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Фонд социального страхования закупил 85 пар утепленной и 100 пар ортопедической обуви без подкладки для обеспечения детей-инвалидов, состоящих на учете. Покупка обошлась в миллион рублей. На выданную обувь дается гарантия на 45 дней.

В 2018 году ребятам с ограниченными возможностями выдали 440 пар сложной ортопедической обуви общей стоимостью полтора миллиона рублей.

-Детская ортопедическая обувь обеспечивает опороспособность конечностей, удерживает стопы в правильном положении, что создает благоприятные условия для их роста и развития, - пояснили в региональном отделении Фонда соцстрахования. - Данная обувь используется при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформаций.

Связаться с изготовителями ортопедической обуви можно по телефону 8 (473) 242-53-29; адрес: Воронеж, ул. Беговая, д. 203.

ИСТОЧНИК KP.RU

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