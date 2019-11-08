2019-11-08T09:53:47+03:00
Общество

Выходные в Воронеже будут пасмурными и теплыми

Но дождей не ожидается
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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Теплый циклон с Балкан продолжает определять погоду в Воронежской области. Несвойственное ноябрю тепло сохранится в регионе и в предстоящие выходные. Дневная температура 9 и 10 ноября будет колебаться у отметки в 10 градусов, ночью ожидается около пяти с плюсом. А вот на солнце рассчитывать не приходится: небо окажется затянуто тучами, однако дождей они не сулят.

В начале следующей недели будет по-прежнему тепло, но появится надежда на проблески солнца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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