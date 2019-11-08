2019-11-08T08:39:56+03:00
Общество

В Воронеже за антисанитарию закрыли кафе

У персонала даже не было медкнижек
Елена ФЕДЯШЕВА
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Сотрудники управления Роспотребнадзора в Воронежской области во время проведения административного расследования в «Кафе 12» на улице Космонавтов обнаружили грубые нарушения санитарных норм. У сотрудников заведения не было медкнижек и данных о медосмотре, нарушались условия режима хранения и обработки посуды, уборка проводилась с нарушением графика, а отходы хранились как попало.

- Данные нарушения могли стать причиной пищевых отравлений и кишечных заболеваний, - отметили в ведомстве. - За выявленные нарушения на юридическое лицо составили протокол об административном правонарушении, а также протокол о временном запрете работы заведения.

Материалы передали в суд Советского района, который вынес решение приостановить работу кафе на 45 суток с 28 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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