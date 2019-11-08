В Воронеже за антисанитарию закрыли кафе
Сотрудники управления Роспотребнадзора в Воронежской области во время проведения административного расследования в «Кафе 12» на улице Космонавтов обнаружили грубые нарушения санитарных норм. У сотрудников заведения не было медкнижек и данных о медосмотре, нарушались условия режима хранения и обработки посуды, уборка проводилась с нарушением графика, а отходы хранились как попало.
- Данные нарушения могли стать причиной пищевых отравлений и кишечных заболеваний, - отметили в ведомстве. - За выявленные нарушения на юридическое лицо составили протокол об административном правонарушении, а также протокол о временном запрете работы заведения.
Материалы передали в суд Советского района, который вынес решение приостановить работу кафе на 45 суток с 28 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU