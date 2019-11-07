2019-11-07T20:03:39+03:00
Происшествия

В Воронежской области за октябрь в ДТП погибло 18 пешеходов

Всего за месяц в регионе случилось 87 таких аварий
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области в октябре случилось 87 аварий с участием пешеходов. По данным Госавтоинспеции, в них погибло 18 человек, а 73 получили травмы различной степени тяжести.

При этом больше половины - 56 ДТП - были совершены вне пешеходных переходов. В них погибло 14 человек и 43 пострадали.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону говорят о том, что главными причинами ДТП зачастую становятся переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора или в неустановленных местах. Кроме того, находясь на автодорогах вне населенных пунктах, пешеходы не используют на одежде световозвращающие элементы, которые в несколько раз повышают шансы водителя заметить пешехода даже на большом расстоянии.

Госавтоинспекторы просят местных жителей быть осторожнее на дорогах, так как в осенне-зимний период темнеет гораздо раньше, а значит возникают дополнительные риски для пешеходов. Если вы стали свидетелем того, как за пределами населенных пунктов по проезжей части или по её краю движется пешеход, сообщите об этом в дежурную часть по телефонам 269-61-02 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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