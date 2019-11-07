Воронежский «Буран» победил китайский клуб «КРС-БСУ»

СЕГОДНЯ 18:16 2019-11-07T18:16:18+03:00

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На вторую игру в Китае хоккеисты «Бурана» настроились как надо. И уже в первом периода твердо захватили инициативу в свои руки. На шестой минуте Аслан Раисов открыл счет, а на 15-й Ахмет Гимбатов закрепил преимущество «ураганных» - 2:0.

Во втором периоде на 26 минуте Брендон Мэги забросил первую ответную шайбу хозяев. А затем команды отметились голами в большинстве. Сначала на 37 минуте дубль оформил Аслан Раисов, а потом на 39-й точку в розыгрыше лишнего поставил Гунарс Скворцов.

В третьем периоде все вопросы о победителе сняла шайба Магомеда Гимбатова меньше, чем за три минуты до конца матча – 2:4. «Буран» после этой победы набрал 19 очков, но остался на 28 месте. До зоны плей-офф – четыре очка.

Следующий матч «Буран» снова проведет в Китае 9 ноября. На этот раз соперник – «Ценг Тоу». Клуб идет на последнем, 34-м месте всего с 9 очками в активе. Игра стартует в 13.00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU