В Воронежской области столкнулись две иномарки: двое погибли

СЕГОДНЯ 18:08 2019-11-07T18:08:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рамонском районе в страшном ДТП погибли двое местных жителей. Авария случилась 7 ноября на 212 км автодороги «Воронеж — Луганск» в 15.12. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, 68-летний водитель автомобиля «Датсун Он-до» выезжал со второстепенной автодороги и влетел в «Хендай Туксон», которым управлял 61-летний житель Белгородской области. Он двигался по главной дороге со стороны Воронежа.

В результате водитель автомобиля «Датсун» и его пассажирка, личность которой не установлена, скончались на месте . А водитель автомобиля «Хендай» и его пассажир, 38-летняя жительница Белгородской области, получили травмы. Их доставили в Россошанскую районную больницу.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU