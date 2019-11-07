2019-11-07T17:10:08+03:00
Общество

В Воронеже начали укладку тротуара на улице Лизюкова

Провести работы очень просили местные жители
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено управой Коминтерновского района.Фото: предоставлено управой Коминтерновского района.
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В Воронеже начали укладку тротуара на улице Лизюкова в Коминтерновском районе. Об этом сообщили в пресс-службе управы в четверг, 7 ноября. Провести работы не раз просили местные жители.

В общей сложности запланировано уложить на этой территории более 100 квадратных метров плитки.

Напомним, в Коминтерновском районе в этом году благоустройство тротуаров было проведено на 15 объектах, в том числе на Московском проспекте, улицах 45 Стрелковой дивизии, Машиностроителей, Геращенко, Еремеева и других. Общая площадь тротуарной сети составила более 5000 квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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