СЕГОДНЯ 17:10 2019-11-07T17:10:08+03:00

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В Воронеже начали укладку тротуара на улице Лизюкова в Коминтерновском районе. Об этом сообщили в пресс-службе управы в четверг, 7 ноября. Провести работы не раз просили местные жители.

В общей сложности запланировано уложить на этой территории более 100 квадратных метров плитки.

Напомним, в Коминтерновском районе в этом году благоустройство тротуаров было проведено на 15 объектах, в том числе на Московском проспекте, улицах 45 Стрелковой дивизии, Машиностроителей, Геращенко, Еремеева и других. Общая площадь тротуарной сети составила более 5000 квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU