2019-11-07T17:09:01+03:00
Общество

Женщину из Воронежа вынудили заплатить за одну поездку на маршрутке дважды

Людмилу Ильинову из микрорайона Сомово «отвергли» терминалы автобусов №№ 90 и 47
Юрий КОЗЛОВ
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Оплата проезда по карте порой отнимает много нервов.Оплата проезда по карте порой отнимает много нервов.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В крайне неприятную ситуацию попала жительница Сомово Людмила Ильинова. Женщина вынуждена была добираться до областной больницы № 1 с двумя пересадками. Думала сэкономить, заплатив по карте 21 рубль, а 23. Не тут-то было…

- Поднесла карту к терминалу в автобусе № 90 – платеж не прошел. Водитель стал требовать: либо давай наличные, либо выходи на улицу , - рассказывает Людмила. - И сказал, что дальше не повезет. Пришлось отдавать 23 рубля. Та же история случилась и с микроавтобусом № 47. А когда ехала обратно, в 49-м, платеж с карты прошел нормально. Вот только еще 21 рубль с карты куда-то исчез. Начала выяснять – оказалась, что попала в стоп-лист «Газпромбанка», который обслуживает воронежские маршрутки. Я клиентом этого финансового учреждения не являюсь. В городском управлении транспорта пояснили, что при каждой поездке все, кто пользуется картами, перечисляют деньги «Газпромбанку». И предположили, что у меня не прошел платеж, а потом деньги все-таки списали. Вот так я заплатила за поездку дважды: и налом, и безналом.

В управлении информации мэрии Воронежа пояснили ситуацию:

- Частные перевозчики (а их в городе процентов 80) заключили договор с «Газпромбанком», очевидно, посчитали, что их услуги дешевле. Муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс» пользуются услугами Сбербанка. Но по идее обслуживание карт не должно отличаться. Когда пассажиры пользуются терминалом, в банках сразу не проверяют, есть ли у них деньги на счете или нет. Но если в итоге на карте не оказалось 21 рубля или вообще она была пустой, она сразу заносится в стоп-лист. Не исключено, что женщина, у которой возникла проблема, в определенный момент просто забыла пополнить счет. Поэтому ее карту и могли заблокировать. В любом случае пассажирам лучше дождаться чека терминала, чтобы на всякий случай иметь документальное доказательство платежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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