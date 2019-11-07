Владимир Нетёсов: «Органы местного самоуправления - самый близкий к людям уровень власти»

СЕГОДНЯ 16:29 2019-11-07T16:29:46+03:00

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В ходе общего собрания членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области», которое состоялось в Воронеже, спикер облдумы также заявил о поддержке со стороны регионального парламента муниципальных инициатив, направленных на решение конкретных проблем на местах и повышение активности населения.

Почти 600 человек приняли участие в этом масштабном форуме – это руководители почти всех муниципальных образований области, а также органов исполнительной власти и правоохранительных органов. В почетный президиум вошли глава региона Александр Гусев, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Солодов и руководство Ассоциации.

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