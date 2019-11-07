Реалити по-оленьи: в Воронежском заповеднике сняли забавный мини-фильм с участием животных

СЕГОДНЯ 16:16 2019-11-07T16:18:45+03:00

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Сотрудник Воронежского биосферного заповедника снял забавный мини-фильм про оленей. Животные пришли на водопой, но заметили скрытую камеру, от прицела которой они явно устали. Поэтому звери решили покинуть «реалити». Ролик он опубликовал на своей странице в соцсети.

aleksander.mishin Вроде бы просто олени подошли к реке, а с другой стороны забавный сюжет

Чтобы сюжет был интересней, Александр Мишин добавил к нему титры. Охотно верится, что звери именно так и подумали, когда уходили с поляны.

- Мама, что это? Опять снимают! Пошли отсюда, - написал сотрудник заповедника на кадрах.

Животные часто попадают в объективы фотоловушек. И даже почти привыкли к ним. Но эту парочку участие в подобном «шоу», видимо, не устраивает.

Ранее мы писали о красавице-лисе, которая наоборот охотно позировала перед камерой и даже показала ловкость своей охоты.

ИСТОЧНИК KP.RU