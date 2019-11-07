В воронежском аэропорту вернут чартерные рейсы в Тунис
Полеты возобновят с 26 мая
Изменить размер текста:
В 2020 году из Воронежа начнут курсировать чартерные рейсы в Тунис. Об этом сообщили в пресс-службе воронежского аэропорта в четверг, 7 ноября.
Полеты в Монастир откроют с 26 мая туроператоры Pegas Touristik и Coral Travel. Рейсы будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines на воздушных судах Boeing 737-800. Периодичность - 1 раз в 10 дней. Программа будет действовать до 16 октября. Продажа туров уже открыта.
Напомним, ранее в аэропорту сообщили об открытии недорогих рейсов из Воронежа в Москву и Санкт-Петербург.
ИСТОЧНИК KP.RU