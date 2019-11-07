В Воронежской области задержали двух домушников, подозреваемых в 13 кражах

СЕГОДНЯ 15:14 2019-11-07T15:15:35+03:00

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В Лискинском районе задержали двух домушников, которые три года обворовывали дома местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в четверг, 7 ноября.

Выяснилось, что ранее судимый за незаконный оборот оружия 51-летний житель Лисок и 54-летний воронежец с помощью отвертки повреждали окна и пробирались в частные дома лискинцев. Оттуда они похищали бытовую технику, ювелирные изделия, электроинструменты, деньги, строительные материалы, продукты, сантехнику, вещи и вообще все то, что плохо лежало. Часть из украденного они оставляли себе, остальное продавали знакомым.

В настоящее время установлена их причастность к более чем 13 кражам. Полицейские сначала нашли автомобиль «Фольксваген Пассат» серого цвета, который принадлежал одному из воров, а затем вышли и на саму банду. Преступников задержали. Похищенное изъяли.

По обстоятельствам краж возбуждены уголовные дела. Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Кстати, выяснилось, что эти же люди в 2017 году ограбили 65-летнюю жительницу села Троицкое. Они забрались в ее дом на улице Полевой, связали хозяйку и украли 180 тысяч рублей, а также ключи от автомобиля«Рено Дастер», припаркованного в гараже, на котором в дальнейшем скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.161 УК РФ «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU