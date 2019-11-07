Эдуард Лимонов снова приедет в Воронеж

СЕГОДНЯ 14:45 2019-11-07T14:45:29+03:00

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9 ноября в столицу Черноземья приедет Эдуард Лимонов. Писатель с воронежскими корнями (его отец родился в Боброве а в Лисках живут родственики) наведывается в наш город с завидной регулярностью, но каждый раз собирает аншлаг.

- Книги автора вызывают подлинный интерес на протяжении десятилетий. Сочные и емкие образы, слово как оружие, поражающее точно в цель, откровенная бескомпромиссная манера общения с читателем - отличительные черты книг Лимонова, за которые его и любят, - уверены организаторы.

Творческая встреча с писателем, на которой можно задать вопросы и взять автограф, пройдет 9 ноября в 16.00 в "Амитале на Пушкинской".

ИСТОЧНИК KP.RU