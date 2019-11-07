В Воронежской области администратор клиники распространяла сведения о пациентке

СЕГОДНЯ 14:27 2019-11-07T14:27:10+03:00

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Следователи СУ СК РФ по Воронежской области возбудили уголовное дело на администратора клиники в Борисоглебске. Женщину подозревают в распространении информации о частной жизни пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 7 ноября.

Выяснилось, что сотрудница медучреждения обнаружила в рабочем компьютере результаты исследований анализов 24-летней знакомой, по которым у девушки нашли заболевание. Тогда женщина сфотографировала и записала на видео монитор компьютера и отправила их общей знакомой.

Таким образом, администратор клиники разгласила личную тайну пациентки. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

ИСТОЧНИК KP.RU