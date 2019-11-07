В Воронежской области собака нашла облившегося супом грабителя

СЕГОДНЯ 14:02 2019-11-07T14:29:02+03:00

Мужчина ворвался в дом к пенсионерке с ножом, но был весьма неосторожен

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В Хохольском районе служебная собака помогла раскрыть дерзкое разбойное нападение на 83-летнюю старушку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в четверг, 7 ноября.

Накануне в полицию обратилась пенсионерка. Она рассказала, что около шести часов вечера к ней в дом на улице Бреусовой ворвался грабитель. Мужчина сбил бабушку с ног и под угрозой ножа похитил телефон и деньги. Женщина добавила, что во время нападения неосторожный вор облился супом.

На место выехал кинолог с немецкой овчаркой по кличке Рекс. Собака взяла след и прошла по маршруту преступника. Через несколько минут грабителя задержали. Во время обыска у него нашли и забрали похищенное. Также обнаружилась и одежда со следами супа.

В отделе полиции установили личность мужчины. Им оказался ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления 33-летний житель села Костенки. Он пояснил, что днем приходил в дом и узнал, что хозяйка одна. Тогда сельчанин и решился на ограбление.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.162 УК РФ «Разбой». Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU