2019-11-07T14:29:02+03:00
Происшествия

В Воронежской области собака нашла облившегося супом грабителя

Мужчина ворвался в дом к пенсионерке с ножом, но был весьма неосторожен
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото из архива.Фото из архива.Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
Изменить размер текста:

В Хохольском районе служебная собака помогла раскрыть дерзкое разбойное нападение на 83-летнюю старушку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в четверг, 7 ноября.

Накануне в полицию обратилась пенсионерка. Она рассказала, что около шести часов вечера к ней в дом на улице Бреусовой ворвался грабитель. Мужчина сбил бабушку с ног и под угрозой ножа похитил телефон и деньги. Женщина добавила, что во время нападения неосторожный вор облился супом.

На место выехал кинолог с немецкой овчаркой по кличке Рекс. Собака взяла след и прошла по маршруту преступника. Через несколько минут грабителя задержали. Во время обыска у него нашли и забрали похищенное. Также обнаружилась и одежда со следами супа.

В отделе полиции установили личность мужчины. Им оказался ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления 33-летний житель села Костенки. Он пояснил, что днем приходил в дом и узнал, что хозяйка одна. Тогда сельчанин и решился на ограбление.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.162 УК РФ «Разбой». Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эдуард Лимонов снова приедет в Воронеж
В Воронеже авто-пылесос за четыре часа собирает листву на улице Кольцовской
В Воронежской области администратор клиники распространяла сведения о пациентке
Мэр Воронежа о создании пересадочных узлов: "Будет неверно заставить людей платить за проезд больше"
Мэр Воронежа предложил отказаться от приглашения звездных артистов на общегородской выпускной
Инна Чурикова сыграет в Воронеже два спектакля подряд
Мошенница выманила у воронежца около 50 тысяч, представившись сотрудницей банка
Воронежца в пневматической винтовкой поймали возле тульской школы
В Воронежской области осудили начальницу, сдавшую служебный автомобиль на металлолом
Перед строительством Остужевской развязки в Воронеже сделают съезды и дополнительные транспортные связи
Проект по реконструкции парка «Танаис» будут разрабатывать на следующий год
В Воронежской области парень начал торговать наркотиками, чтобы купить зимнюю резину
В Воронеже могут сделать «карту школьника» для оплаты проезда в автобусах
Воронежцы в четыре раза чаще стали расплачиваться картой в маршрутках после введения дифференцированного тарифа
В Воронеже движение по новому мосту на 9 января планируют открыть к 1 июня
В Воронеже возбудили уголовное дело после смерти рабочего в колодце
Мэр Воронежа о состоянии моста на 9 Января: «Могли быть непоправимые последствия»
В Воронеже на площади Ленина начали устанавливать традиционный ледовый каток
В Воронежской области «КамАЗ» на повороте снес «Ладу Калина»
При найме новичков работодатели в Воронеже практически не смотрят на их место учебы
Ночью в центре Воронежа на парковке загорелись сразу три автомобиля
Что выгоднее: работать на фондовом рынке или открыть депозит?
Воронежца, устроившего конфликт с водителем скорой помощи, оштрафовали
В Воронеже нашли компанию, которая построит новый каток на месте «Северного сияния»
В Воронеже будут судить украинского армянина, который вместе с двоюродным братом обобрал людей на 75 миллионов
В Воронежской области многодетную мать приговорили к исправительным работам
В Воронеже продлили домашний арест водителю «Мерседеса», сбившему насмерть 19-летнего студента
Воронежский областной суд добавил срок участнику «Дома-2»