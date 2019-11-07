Инна Чурикова сыграет в Воронеже два спектакля подряд

СЕГОДНЯ 13:51 2019-11-07T13:58:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Сразу два дня, 25 и 26 ноября, в Воронеже пройдут гастроли легендарного театра «Ленком». В столицу Черноземья привезут яркую комедию «Старая дева», в которой занята блистательная актерская плеяда во главе с главной звездой «Ленкома» - одной из самобытнейших, ярчайших и популярнейших актрис страны, неподражаемой Инной Чуриковой. Ее называют виртуозной актрисой - без границ и непокоренных ролей. Все, что она делает в театре и кино, вызывает только восхищение.

Спектакль «Старая дева» по известной пьесе Надежды Птушкиной "Пока она умирала" очаровывает бурей эмоций, трогательным лиризмом, тонким юмором и, поскольку история новогодняя, - боем курантов, гирляндами, шампанским и Дедами Морозами.

Кроме Инны Чуриковой в комедии заняты Александр Михайлов, Екатерина Васильева и Лариса Саванкова.

Спектакль пройдет 25 и 26 ноября в театре оперы и балета, начало в 19.00 (12+).

ИСТОЧНИК KP.RU