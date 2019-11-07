Мошенница выманила у воронежца около 50 тысяч, представившись сотрудницей банка

СЕГОДНЯ 13:37 2019-11-07T13:37:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже мужчина потерял почти 50 тысяч, доверившись мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в четверг, 7 ноября.

Так, накануне в Железнодорожном районе около семи часов вечера 57-летнему воронежцу позвонила неизвестная. Она представилась сотрудником безопасности банка и попросила его совершить несколько операций через мобильное приложение. Женщина утверждала, что это поможет мужчине защититься от незаконного списания денег с его счетов. Но произошло обратное. С карты горожанина похитили 48 тысяч рублей. Он обратился в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки на территории региона зарегистрировано шесть сообщений о похищении денег обманом или через злоупотребления доверием. Мошенничества совершались бесконтактным способом с помощью персональных данных банковских карт, а также мошенники похищали деньги через Сеть под предлогом покупки товаров и оказания услуг, еще одно преступление злоумышленник совершил от имени знакомого в социальной сети, пытаясь взять в долг деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU