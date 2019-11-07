Мошенница выманила у воронежца около 50 тысяч, представившись сотрудницей банка
В Воронеже мужчина потерял почти 50 тысяч, доверившись мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в четверг, 7 ноября.
Так, накануне в Железнодорожном районе около семи часов вечера 57-летнему воронежцу позвонила неизвестная. Она представилась сотрудником безопасности банка и попросила его совершить несколько операций через мобильное приложение. Женщина утверждала, что это поможет мужчине защититься от незаконного списания денег с его счетов. Но произошло обратное. С карты горожанина похитили 48 тысяч рублей. Он обратился в полицию.
Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Всего за сутки на территории региона зарегистрировано шесть сообщений о похищении денег обманом или через злоупотребления доверием. Мошенничества совершались бесконтактным способом с помощью персональных данных банковских карт, а также мошенники похищали деньги через Сеть под предлогом покупки товаров и оказания услуг, еще одно преступление злоумышленник совершил от имени знакомого в социальной сети, пытаясь взять в долг деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU
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