Воронежца в пневматической винтовкой поймали возле тульской школы
Мужчину заметил охранник учреждения и вызвал росгвардейцев
Фото: предоставлено пресс-службой Росгвардии.
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Возле школы в Туле сотрудники Росгвардии задержали 21-летнего воронежца с пневматической винтовкой. Об этом сообщили сотрудники регионального ведомства в четверг, 6 ноября.
К росгвардейцам обратился охранник учебного заведения. Он сообщил, что в школу направляется мужчина с оружием. На место сразу же прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Подозреваемого поймали.
Воронежца передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU