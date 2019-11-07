Воронежца в пневматической винтовкой поймали возле тульской школы

СЕГОДНЯ 13:22 2019-11-07T13:26:26+03:00

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Возле школы в Туле сотрудники Росгвардии задержали 21-летнего воронежца с пневматической винтовкой. Об этом сообщили сотрудники регионального ведомства в четверг, 6 ноября.

К росгвардейцам обратился охранник учебного заведения. Он сообщил, что в школу направляется мужчина с оружием. На место сразу же прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Подозреваемого поймали.

Воронежца передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU