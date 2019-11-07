2019-11-07T13:13:59+03:00
Общество

Проект по реконструкции парка «Танаис» будут разрабатывать на следующий год

Территорию могут отдать в концессию
Максим ГОРОХОВЮлия ДИДЕНКО
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Мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал о планах по благоустройству города на встрече с редакторами СМИ в четверг, 7 ноября. Была затронута и тема реконструкции «Танаиса».

- Мы проработали все вопросы, которые могут возникнуть по поводу инвестиционного проекта в «Дельфине». И, если все получится, то мы будем частично транслировать тот проект на «Танаис». Но проблема в том, что в парке слишком большая территория. И вряд ли получится благоустроить ее полностью за счет инвесторов. Даже если дать им построить два кафе, все равно работа их не окупится. Поэтому здесь лучше подойдет государственное и частное партнерство или даже концессия. Но с обязательствами муниципалитетов, - пояснил мэр.

Концессия по сравнению с арендой предусматривает более жесткий контроль со стороны администрации. Перед инвестором ставится четкая задача, он должен выполнить определенные пункты «дорожной» карты по благоустройству парков, а не только заниматься извлечением прибыли. После определенного количества времени, которое будет прописано в документах, «Танаис» планируется отдать назад в собственность города.

Вадим Кстенин также отметил, что в ближайшее время планируется благоустройство Левобережного района. Так, в парке «Южный» уже в этом году введут в эксплуатацию новый спортивный комплекс с бассейном. А после займутся улучшением всей территории в целом.

Помимо этого, готовится проект по благоустройству проспекта Революции, который сейчас находится не в лучшем состоянии, хотя является главной туристической улицей города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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