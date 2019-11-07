В Воронежской области парень начал торговать наркотиками, чтобы купить зимнюю резину

СЕГОДНЯ 12:41 2019-11-07T12:43:14+03:00

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Очередная партия наркотиков Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Также он мечтал перекрасить автомобиль, но теперь надолго может отправиться в тюрьму

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В Борисоглебске задержали 20-летнего местного жителя. Парня подозревают в сбыте наркотиков через «закладки». Ему теперь грозит до 20 лет тюрьмы.

Молодой человек нашел в социальной сети объявление о наборе курьеров. Связавшись с потенциальными работодателями через мессенджер он узнал, что необходимо распространять психотропные вещества.

Юноша забирал оптовые партии наркотиков из тайников в Воронеже и раскладывал их на территории крупных районных центров. Наркокурьера задержали, когда он приехал Борисоглебск с очередной партией героина. Парень перевозил «товар» в подлокотнике автомобиля «Лада Приора». Оперативники изъяли 55 свертков - около 80 граммов запрещенного вещества.

Парень признался, что планировал на вырученные деньги перекрасить свой автомобиль и прибрести зимнюю резину.

Сейчас он находится в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств...».

ИСТОЧНИК KP.RU