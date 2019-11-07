В Воронежской области парень начал торговать наркотиками, чтобы купить зимнюю резину
В Борисоглебске задержали 20-летнего местного жителя. Парня подозревают в сбыте наркотиков через «закладки». Ему теперь грозит до 20 лет тюрьмы.
Молодой человек нашел в социальной сети объявление о наборе курьеров. Связавшись с потенциальными работодателями через мессенджер он узнал, что необходимо распространять психотропные вещества.
Юноша забирал оптовые партии наркотиков из тайников в Воронеже и раскладывал их на территории крупных районных центров. Наркокурьера задержали, когда он приехал Борисоглебск с очередной партией героина. Парень перевозил «товар» в подлокотнике автомобиля «Лада Приора». Оперативники изъяли 55 свертков - около 80 граммов запрещенного вещества.
Парень признался, что планировал на вырученные деньги перекрасить свой автомобиль и прибрести зимнюю резину.
Сейчас он находится в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств...».
ИСТОЧНИК KP.RU