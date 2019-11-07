В Воронежской области «КамАЗ» на повороте снес «Ладу Калина»

СЕГОДНЯ 10:07 2019-11-07T10:07:23+03:00

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6 ноября примерно в 11.15 водитель автомобиля «КамАЗ» при повороте налево через сплошную линию не убедился в безопасности маневра и врезался в «Ладу Калина». Мужчина должен был предоставить преимущество ехавшей на встречу легковушке - но не сделал этого. ДТП случилось на 28км автодороги Калач – Новая Криуша - Скрипниково.

- В результате ДТП водитель автомашины «Лада Калина» получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, - уточнили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 164 ДТП, из них в областном центре – 134, на федеральных трассах – 6,в районах области – 24. В 5 ДТП травмы различной степени тяжести получили 5 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU