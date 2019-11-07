При найме новичков работодатели в Воронеже практически не смотрят на их место учебы

СЕГОДНЯ 09:32 2019-11-07T09:49:53+03:00

При этом некоторые компании и вовсе не хотели бы видеть у себя специалистов без опыта

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7% воронежских работодателей не готовы нанимать в штат начинающих специалистов. К такому выводу пришли специалисты сервиса «Авито Работа». С другой стороны специалистов без опыта работы нанимают 93% местных компаний. В целом по стране этот процент падает до 81-го.

- В городе начинающих кандидатов чаще всего приглашают для развития кадров внутри компании с последующей их ротацией. В целом по стране начинающих специалистов берут на работу 81% отечественных работодателей, - отмечают исследователи.

Наиболее часто студенты и те, кто только получил диплом, могут найти себя в сфере общественного питания (97% работодателей). На втором месте – интернет-торговля (96%), на третьем – сфера образования и науки (89% респондентов).

Интересно, что при подборе соискателей без опыта работодатели Воронежа оценивают прежде всего социальные и личностные качества. Это отметили 71% опрошенных. Также важен возраст соискателей (43%). На третьем месте – профессиональные интересы новичков (39%). А вот конкретное учебное заведение интересует работодателей в последнюю очередь. Этот критерий отметили всего 14% респондентов.

ИСТОЧНИК KP.RU