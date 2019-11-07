Ночью в центре Воронежа на парковке загорелись сразу три автомобиля

СЕГОДНЯ 09:21 2019-11-07T09:21:51+03:00

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Сразу три автомобиля пострадали от огня в Центральном районе Воронежа по улице Революции 1905 года. Очевидцы позвонили в дежурную часть 7 ноября в 2.43. На место ЧП тут же выехали две пожарные машины. Восемь спасателей боролись с огне - потушить автомобили удалось только к 3.04.

Сейчас инспекторам предстоит установить причину пожара. Судя по всему, он начался с «Ауди А5» - именно он был полностью уничтожен огнем. К слову, новый такой автомобиль стоит порядка 3,5 млн рублей. Также повреждены две машины, стоявшие неподалеку от иномарки «ВАЗ-2112», «Нива Шевроле». По оперативной информации пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU