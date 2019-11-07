2019-11-07T09:06:22+03:00
Общество

Воронежца, устроившего конфликт с водителем скорой помощи, оштрафовали

Теперь ему придется заплатить 500 рублей за нецензурную брань
Олег ИВАНОВ
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- Установлены участники дорожного конфликта, произошедшего вечером 4 ноября у дома 51 на улице Бульвар Победы, - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Ими оказались двое местных жителей - 35-летний водитель автомобиля «Лада Приора» и 50-летний шофер машины скорой помощи. В социальных сетях до этого появлялось видео, как эти мужчины принялись, мягко говоря, эмоционально выяснять отношения между собой. Благо, до драки все-таки не дошло.

В ходе проверки выяснилось, что водитель «Лады Приоры» включил дальний свет фар, что помешало водителю скорой медицинской помощи припарковаться. Из-за этого пустяка и начался весь конфликт.

В ходе ссоры 35-летний местный житель выражался в адрес оппонента нецензурно. Это административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Мелкое хулиганство».

- Водитель «Лады Приора» привлечен к административной ответственности и ему назначено наказание в виде штрафа в размере пятисот рублей, - отметила Наталья Куликова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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