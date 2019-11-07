2019-11-07T00:41:37+03:00
Происшествия

В Воронеже будут судить украинского армянина, который вместе с двоюродным братом обобрал людей на 75 миллионов

Он создал фирму типа «Рога и копыта», которая занималась отъемом денег у жителей Черноземья, а также Ростова-на-Дону
Артем ИЛЬИН
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Хачатурян попался сотрудникам Интерпола.Хачатурян попался сотрудникам Интерпола.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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В среду, 6 ноября, прокуратура области направила в Ленинский районный суд Воронежа уголовное дело 42-летнего гражданина Украины Левана Хачатуряна. Его обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

По данным следствия, в 2011 году Хачатурян вместе с двоюродным братом создал ООО «РСП» с филиалами в Воронеже, Белгороде, Липецке, Старом Осколе и Ростове-на-Дону. Они нанимали людей, которые заключали договоры с доверчивыми гражданами на участие в программах по приобретению жилья и машин. После этого клиенты общества вносили ежемесячные платежи, рассчитывая на участие в розыгрышах, по итогам которых якобы распределялись квартиры и автомобили.

Договоры не предусматривали возвращение денег в случае их расторжения. Фактически розыгрыши не проводились. Полученные деньги просто шли в карман братьям. Всего они таким образом «развели» 75 человек на сумму более 11 миллионов рублей.

Аферу раскрыли. В 2014 году вынесли приговор двоюродному брату Хачатуряна – четыре года колонии. Леван тем временем скрылся в Австрии, даже завел там семью. Но в 2017 году съездил в Польшу и там попался сотрудникам Интерпола, так как был в международном розыске.

В мае 2019 года Хачатуряна отправили в Россию. Свою вину он признал. Аферисту грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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