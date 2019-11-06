В Воронеже вновь перекроют улицу Чернышевского из-за ремонта Каменного моста

СЕГОДНЯ 18:03 2019-11-06T18:03:44+03:00

Ремонтировать сооружение будут с 9:00 до 16:30 Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Не так давно сооружение в очередной раз пострадало от грузовика

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7 ноября в течение 7,5 часов будет закрыто движение по улице Чернышевского. Как объяснили в пресс-службе мэрии, это связано с производством работ по ремонту Каменного моста.

Ремонтировать сооружение будут с 9:00 до 16:30. Соответственно на это время и будет закрыто движение по улице Чернышевского: от улицы Софьи Перовской до улицы Орджоникидзе.

Напомним, 1 ноября примерно в 16.00 очередной водитель грузовика протаранил Каменный мост. Он зацепился углом прицепа. В итоге водитель и свою машину повредил, и мосту ущерб причинил.

ИСТОЧНИК KP.RU