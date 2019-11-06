В Воронеже из-за ремонта моста на улице 9 Января изменили режим работы светофоров

СЕГОДНЯ 17:22 2019-11-06T17:22:12+03:00

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Жители Коминтерновского и Советского районов обратили внимание на то, что светофоры стали работать не как обычно. В нескольких местах пешеходам приходится переходить дорогу быстрее.

В мэрии Воронежа пояснили, что изменение режима работы светофоров связано с ремонтом моста на улице 9 Января. Касается это проспекта Труда, улиц Донбасской, Космонавтов и Машиностроителей – то есть, магистралей, которые находятся недалеко от переправы.

- Из-за ремонта перераспределились потоки транспорта – и легкового, и общественного. Поэтому и произошли эти коррективы. К слову, они не являются чем-то необычным и делаются регулярно, когда мониторинг показывает их необходимость, - пояснили в управлении информации мэрии Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU