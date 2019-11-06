2019-11-06T17:56:40+03:00
Происшествия

Машина, оставившая воронежца без ноги, чуть не наехала на девушку

След виновника аварии обрывается в районе Юго-западного кладбища
Юлия ДИДЕНКО
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Виновника ДТП до сих пор ищут.Виновника ДТП до сих пор ищут.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронеже до сих пор разыскивают водителя, который сбил мужчину в юго-западном районе. Напомним, жуткая авария случилась 5 ноября около 11 часов вечера на проспекте Патриотов в районе Танка. На 30-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе налетела иномарка, а затем скрылась в направлении улицы Героев Сибиряков, на высокой скорости подрезав еще одну машину. Пострадавшему ударом оторвало ногу. До приезда «скорой» ему оказали помощь очевидцы. Они наложили мужчине жгут. В БСМП ему сделали операцию

«Комсомолка» связалась с супругой пострадавшего мужчины. Она рассказала, что за час до трагедии тот же бесноватый автомобилист чуть не сбил девушку в микрорайоне Тепличный. Инцидент произошел недалеко от магазина «Ермак». Местная жительница увидела пост в соцсети, в котором жена горожанина разыскивала свидетелей аварии и безумного водителя, и сразу позвонила ей.

Автомобиль удалось установить. Это был черный Volkswagen Touareg старой сборки без номеров. В ГИБДД жене пострадавшего сообщили, что след машины по камерам видеонаблюдения обрывается в районе Юго-западного кладбища.

- Муж в тяжелом состоянии. У него была остановка сердца. Не может дышать без аппарата. Приходил в сознание лишь раз - сегодня утром. Ногу пришлось ампутировать по колено. Врачи не спасали ее - травма слишком сложная. Они боролись за его жизнь.Пока никаких прогнозов не дают, сказали только ждать утра, - делится жена пострадавшего.

Супруга говорит, что у них единственная надежда на свидетелей. Ведь по камерам преступника найти не удалось.

Местные жители рассказывают, что неоднократно видели, как мужчина на этом автомобиле дерзко поворачивает в районе Тепличного на скорости явно больше 100 км/ч.

Всех, кто располагает информацией об аварии, просят звонить по телефонам 269-60-36 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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