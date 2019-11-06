В Воронеже 5 декабря определят будущее Бринкманского сада

СЕГОДНЯ 16:16 2019-11-06T16:16:58+03:00

Пока же закончили прием заявок от архитекторов на разработку проекта его реконструкции

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1 ноября завершился срок приема заявок на концепцию развития Бринкманского сада. Это территория на пересечении улиц Транспортная и Урицкого площадью более гектара. На данный момент она большей частью пустует.

На конкурс подали заявки 13 архитекторов из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Общая концепция будущего парка – медицинский центр и зеленая зона вокруг него. В жюри, рассматривающем заявки, есть представители Союза архитекторов, застройщика, вкладывающегося в будущее медучреждение, а также сотрудники мэрии.

Лучшую концепцию развития парка определят 5 декабря. После этого наступит ясность со сроками реализации проекта, а также с деньгами, которые нужно будет на него потратить.

ИСТОЧНИК KP.RU