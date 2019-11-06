2019-11-06T16:10:37+03:00
Звезды

Воронежские аниматоры показали, как будут выглядеть герои мультика "Гензель и Гретель"

Фильм представят на американском кинорынке
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Студия Wizart Animation на днях представит мультфильм «Гензель и Гретель» на открывшемся 6 ноября в Санта-Монике (Калифорния, США) кинорынке American Film Market. Воронежские аниматоры уже показали образы главных героев нового полнометражного фильма, который впоследствии собираются превратить во франшизу по сказкам братьев Гримм.

Напомним, это будет необычная версия всем известной сказки. Аниматоры превратят ужастик с семейное кино с элементами комедии.

- Брату и сестре предстоят приключения и встреча со множеством сказочных персонажей. Значительно расширяются локации – зрителей ждет погружение в мир магического леса и знакомство с его обитателями, даже пряничный домик ведьмы в новой истории превратился во дворец, а сама ведьма преследует теперь куда более коварные цели, - сообщили в Wizart Animation.

Напомним, над фильмом студия работает вместе с американским дистрибьютором QED International, известным финансированием и продюсированием таких фильмов, как «Ярость» с Брэдом Питтом, «Район №9» с Шарлто Копли, «Саботаж» с Арнольдом Шварценеггером, «Дедушка легкого поведения» с Робертом Де Ниро и Заком Эфроном.

Фильм уже презентовали в мае на кинорынка Marche du Film. Планируется, что мультик выйдет в конце 2020-го года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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